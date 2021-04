Disservizio DAZN, per gli abbonati in arrivo degli indennizzi (Di lunedì 12 aprile 2021) Fa discutere il Disservizio di DAZN nella giornata di ieri Si parla ancora e molto del Disservizio di DAZN nella giornata di ieri che ha impedito ai più di vedere, tre le altre anche il lunch match tra Inter e Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola oggi, per gli abbonati arriveranno dei rimborsi sulla scia di quanto avvenuto a novembre quando si erano verificati dei problemi per Juve-Cagliari. “Malgrado il problema sia risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio” si legge sul quotidiano. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Fa discutere ildinella giornata di ieri Si parla ancora e molto deldinella giornata di ieri che ha impedito ai più di vedere, tre le altre anche il lunch match tra Inter e Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola oggi, per gliarriveranno dei rimborsi sulla scia di quanto avvenuto a novembre quando si erano verificati dei problemi per Juve-Cagliari. “Malgrado il problema sia risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportunia coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio” si legge sul quotidiano. L'articolo proviene da intermagazine.

