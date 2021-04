Di Livio | «Ronaldo diventa nervoso se non segna | lo conosciamo»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Angelo Di, ex giocatore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando così dopo la vittoria dei bianconeri con il Genoa A La Gazzetta dello Sport, Angelo Diha parlato dopo Juve Genoa. Le sue dichiarazioni. PREOCCUPAZIONE PER IL GESTO DI– «Non credo, Cristiano lo: è così, quando non, al di là del risultato della squadra. Ma questa è anche la sua forza, la ‘fame’ è la molla che lo spinge ad andare sempre al massimo». CHIESA E KULUSEVSKI – «Sono il futuro della Juve, garantiscono tanta qualità, ma anche quantità. La squadra può giocare con tanti moduli, nel 4-4-2 loro hanno le caratteristiche giuste anche per le fasi in cui serve il ‘sacrificio’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

