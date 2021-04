Detto Fatto: Bianca Guaccero positiva al Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella puntata di oggi la bella Bianca Guaccero non era presente a Detto Fatto. La conduttrice all’inizio della trasmissione si è collegata con lo studio per spiegare il motivo della sua assenza; Bianca ha quindi annunciato di essere risultata positiva al Cornavirus e di essere attualmente in isolamento. La puntata di oggi di Detto Fatto non si è aperta con la consueta entrata di Bianca Guaccero nello studio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella puntata di oggi la bellanon era presente a. La conduttrice all’inizio della trasmissione si è collegata con lo studio per spiegare il motivo della sua assenza;ha quindi annunciato di essere risultataal Cornavirus e di essere attualmente in isolamento. La puntata di oggi dinon si è aperta con la consueta entrata dinello studio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CottarelliCPI : Ma è possibile che dopo tutto quello che si è detto e fatto la Lombardia sia ancora sestultima nella classifica del… - ZZiliani : “Poteva andar via a parametro zero ma non l’ha fatto per riconoscenza nei confronti del #Genoa”. Detto e scritto da… - ClaMarchisio8 : Di questa partita si è detto tanto, troppo. In maniera del tutto folle è diventata poi un fatto politico e cultural… - federicacaladea : Fedino odia leggere ma è indietro con la lettura quindi abbiamo fatto un patto. Se vuole giocare un po’ con l’IPad… - valdra76 : RT @FartFromAmerika: S'era detto? Sì. Lo hanno fatto apposta? Sì. I Medici sono complici? Sì. -