Clubhouse per Android è sempre più vicino | rilascio previsto per maggioHDblog it

Clubhouse per Android è sempre più vicino: rilascio previsto per maggio

Clubhouse per Android potrebbe arrivare già il mese prossimo: gli sviluppatori di quello che si è ormai affermato come il social del momento hanno condiviso la tempistica di massima su Twitter. Naturalmente, come indica lo stesso tweet, è una data indicativa che potrebbe subire variazioni. 

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it's coming on nicely Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od — Morgan Evetts (@morqon) April 11, 2021 

Lo sviluppo dell'app per Android, si legge, è in corso da da qualche settimana, e il lavoro sembra procedere bene. Già a febbraio i fondatori di Clubhouse avevano confermato che la pubblicazione del client ufficiale per il sistema del Robottino, dopo mesi di esclusiva iOS, era in cima alla lista di ...

