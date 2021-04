Chievo-Pisa 2-0 | i clivensi tornano a fare la voce grossa

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nel posticipo del lunedì sera della 33a giornata di Serie B ilVerona torna a vedere il sereno. Infatti nella gara del Bentegodi finalmente, dopo ben 5 partite senza vittorie isono tornati a vincere. Il risultato finale della partita,2-0, premia la squadra di Aglietti che stasera ha fatto il bello e il cattivo tempo. Successo meritatissimo e ora la classifica torna a sorridere per i veronesi. CHE COS’E’ SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GIOCO? Fin dai primi minuti di gara si è visto che oggi ilnon voleva sbagliare. Infatti, dopo soli 3 minuti di gara i padroni di casa passano, con Garritano bravo a ribattere in rete la parata di Gori sul tiro di Canotto. Gara subito messa sui binari giusti per i. Ancora Canotto vicino al gol al 19°, ...

