Centromarca lancia ciclo web conference ‘I valori della marca’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 aprile 2021) In un contesto sociale ed economico di spiccata criticità,ha avviato una collaborazione con il CorriereSera per promuovere ildi web‘I. Dai contributi di autorevoli relatori e di esponenti dell’industria di marca, nell’arco di tre appuntamenti, emergeranno idee e proposte per attuare riforme per modernizzare il Paese, orientandolo alla sostenibilità, rafforzandone la competitività e quindi la capacità di creare occupazione e benessere. Il primo appuntamento, sul tema ‘Legalità e concorrenza per lo sviluppo del Paese’, sarà trasmesso mercoledì 14 aprile, dalle 11 alle 13, in diretta streaming su corriere.it. Il programma prevede interventi di: Luciano Fontana (direttore, CorriereSera), ...