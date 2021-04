Caro Salvini, sarebbe da matti se i carcerati non li vaccinassimo (Di lunedì 12 aprile 2021) Non è stato un weekend molto proficuo lato spunti di propaganda elettorale e allora quel comizio vivente di Matteo Salvini ha deciso di ritirare fuori uno dei suoi evergreen, il tema securitario e delle carceri. “Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti“, ha dichiarato il leader della Lega, puntando il dito contro i governatori di centrosinistra Zingaretti e De Luca che si apprestano ad avviare la campagna di somministrazioni negli istituti penitenziari con il vaccino Johnson&Johnson. Un attacco, quello del Capitano, che è uno strafalcione sotto tutti i punti di vista. Carcere di Bollate – immagine iPaIntanto, se ci sono delle regioni che già stanno vaccinando nelle carceri, quelle sono la Lombardia e il Veneto a guida leghista. A metà marzo, dunque ormai un mese fa, sono partite le prime ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Non è stato un weekend molto proficuo lato spunti di propaganda elettorale e allora quel comizio vivente di Matteoha deciso di ritirare fuori uno dei suoi evergreen, il tema securitario e delle carceri. “Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da“, ha dichiarato il leader della Lega, puntando il dito contro i governatori di centrosinistra Zingaretti e De Luca che si apprestano ad avviare la campagna di somministrazioni negli istituti penitenziari con il vaccino Johnson&Johnson. Un attacco, quello del Capitano, che è uno strafalcione sotto tutti i punti di vista. Carcere di Bollate – immagine iPaIntanto, se ci sono delle regioni che già stanno vaccinando nelle carceri, quelle sono la Lombardia e il Veneto a guida leghista. A metà marzo, dunque ormai un mese fa, sono partite le prime ...

