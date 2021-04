Bonucci guarito dal Covid | il comunicato della Juventus

(Di lunedì 12 aprile 2021) Leonardodal: ecco ilsul difensore risultato positivo al rientro dalla Nazionale Buone notizie in casa Juve. Leonardodal-19: il giocatore bianconero è risultato negativo a due tamponi e dunque non è più in isolamento. «Leonardoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - Buone notizie per la Juve di Andrea Pirlo dopo la larga vittoria dello Stadium contro il Genoa. Leonardo, infatti, èdal Coronavirus e già domani pomeriggio svolgerà l'allenamento con il resto della squadra al Training Center. Resta ancora positivo, invece, Federico ...... un contagio degenerato in una polmonite bilaterale dalla quale l'ex fuoriclasse èe ha ..., Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu (anche se il Torino non ha mai ...Leonardo Bonucci è ufficialmente guarito dal Covid. Lo ha comunicato la Juventus, che in una nota ha reso noto che il difensore ha effettuato due tamponi con esito negativo e non è più sottoposto ...Buone notizie in casa Juventus: Leonardo Bonucci è guarito dal Covid-19. L'annuncio arriva dalla stessa società con un comunicato ufficiale.