(Di lunedì 12 aprile 2021) L’infettivologo del San Martino di Genova Matteoè protagonista di un intervento molto coraggioso, ospite a “L’Aria che tira”. Devo ringraziare lo straordinario lavoro della Polizia postale, della Digos, della magistratura e del mio avvocato. Sono 5che ogni giorno qualcuno mi minaccia o mi insulta. La legge sta facendo il suo corso in maniera rapida e sono certo che molti altri saranno denunciati nell’attesa del processo”. Due persone sono state denunciate per diffamazione e minacce nei suoi confronti. Maprosegue a dire le sue verità in tutti gli interventi pubblici.: “Campagna vaccinale ideologica e sbagliata” Condanna la lentezza con cui sta procedendo il piano vaccinale: “Sulle vaccinazioni – argomenta – ci stiamo trincerandoa un aspetto pesantemente ...

Advertising

SecolodItalia1 : Bassetti: «Mi insultano da 5 mesi». Poi l’affondo: «Basta stare dietro all’Europa sui vaccini»… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti insultano

Secolo d'Italia

Poiha rivelato di essere vittima di una situazione molto spiacevole, come tanti altri: 'Il mio profilo social è inondato da gente che mi insulta, mi dice che mi sono vaccinato per finta , ...Poiha rivelato di essere vittima di una situazione molto spiacevole, come tanti altri: 'Il mio profilo social è inondato da gente che mi insulta, mi dice che mi sono vaccinato per finta , ...La vicenda risale alla fine del 2020 quando Bassetti attraverso un post aveva fatto sapere di essere stato vaccinato sottolineando l'importanza della vaccinazione per sconfiggere la pandemia.Dopo gli insulti arrivati al direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti che aveva fatto sapere di essersi vaccinato ...