Bafta 2021 | tutti i vincitori nomination per nomination e un solo grande successo «Nomadland»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Iconfermano la corsa diai maggiori Oscar. Il film di di Chloé Zhao, che presto potremo vedere anche noi sulla piattaforma in streaming Disney, ha vinto 4 delle sette statuette con cui dominava già le. Molto peggio è andata a Rocks di Sarah Gavron, che a pari candidature con il film protagonista della serata, ha portato a casail riconoscimento al miglior cast. In vista degli Academy Awards, ormai dietro l'angolo, restano da tenere d'occhio le performance di Anthony Hopkins, Frances McDormand, Daniel Kaluuya e Yuh-Jung Youn, mentre Sound of metal e Tenet continuano a dominare in mabito tecnico quando si parla di sonoro ed effetti speciali. Ma vediamo,i protagonisti della serata, tra ...

Nella serata del 10 aprile sono stati assegnati ii premi cinematografici britannici, consegnati virtualmente come per le altre recenti manifestazioni. Sono gli Oscar del cinema inglese ma coinvolgono in gran parte anche quello americano: ...Leggi anche › Storia del red carpet deiAwards, aspettando l'edizione: i look più belli della serata guarda le foto: il beauty look fresco e chic di Phoebe ...La serata dei premi britannici al miglior cinema mondiale e locale non fa che confermare i trend verso gli Oscar 2021, con pochissime sorprese I Bafta 2021 confermano la corsa di Nomadland ai maggiori ...