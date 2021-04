BAFTA 2021, Nomadland trionfa con 4 premi tra cui miglior film: tutti i vincitori (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri sera domenica 11 aprile si è tenuta la cerimonia di premiazione dei 74° BAFTA. I riconoscimenti, conferiti con cadenza annuale dalla British Academy of film and Television Arts, sono stati assegnati presso la Royal Albert Hall di Londra, senza la presenza del pubblico, per via delle nome di sicurezza anti-Covid. La giornata è stata segnata dalla recente scomparsa del principe Filippo, ex presidente dell’Accademia che presiede gli Oscar britannici. Le nomination, come sappiamo, erano state annunciate lo scorso 9 marzo 2021 e, fin da subito, Nomadland di Chloé Zaho era stato dato come favorito. La cerimonia, presentata da Clara Amfo, in effetti ne ha confermato il successo. Dopo aver trionfato al Festival di Venezia e ai 78° Golden Globes, il film della regista ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri sera domenica 11 aprile si è tenuta la cerimonia diazione dei 74°. I riconoscimenti, conferiti con cadenza annuale dalla British Academy ofand Television Arts, sono stati assegnati presso la Royal Albert Hall di Londra, senza la presenza del pubblico, per via delle nome di sicurezza anti-Covid. La giornata è stata segnata dalla recente scomparsa del principe Filippo, ex presidente dell’Accademia che presiede gli Oscar britannici. Le nomination, come sappiamo, erano state annunciate lo scorso 9 marzoe, fin da subito,di Chloé Zaho era stato dato come favorito. La cerimonia, presentata da Clara Amfo, in effetti ne ha confermato il successo. Dopo averto al Festival di Venezia e ai 78° Golden Globes, ildella regista ...

