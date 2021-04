Avanti un altro! Pure di sera, tutti i momenti più divertenti della prima puntata (Video) (Di lunedì 12 aprile 2021) Paolo Bonolis è sbarcato in prima serata con il suo Avanti un altro che per l’occasione è diventato Avanti un altro! Pure di sera. Una versione che tra momenti divertenti e gang con la prima puntata ha già conquistato i telespettatori registrando 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share. Nella prima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, si sono battuti ex concorrenti del Gf Vip e opinionisti che hanno dovuto vedersela con domande classiche a risposta duplice e qualche elemento nuovo ideato per il format serale tipo lo speed sketch o il paintball. Per i vip hanno giocato Giacomo Urtis, Matilde Brandi, Francesco Oppini, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 aprile 2021) Paolo Bonolis è sbarcato inta con il suoun altro che per l’occasione è diventatoundi. Una versione che trae gang con laha già conquistato i telespettatori registrando 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share. Nella, andata in onda ierisu Canale 5, si sono battuti ex concorrenti del Gf Vip e opinionisti che hanno dovuto vedersela con domande classiche a risposta duplice e qualche elemento nuovo ideato per il formatle tipo lo speed sketch o il paintball. Per i vip hanno giocato Giacomo Urtis, Matilde Brandi, Francesco Oppini, ...

Advertising

StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - fanpage : Inizia in maniera scoppiettante la puntata di #avantiunaltro in prima serata. Paolo Bonolis mette in crisi Frances… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - robertina19899 : RT @StefanoGuerrera: sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - Lina8829100013 : @giuuliaj A parte l' H che sarà morta una maestra di italiano in questo momento???? ma poi voglio dire x quei 2 minut… -