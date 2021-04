Amici, Sangiovanni: ecco chi è l’ex fidanzata | La madre svela retroscena inedito (Di lunedì 12 aprile 2021) Sangiovanni è un cantante rapper molto dotato e apprezzato di quest’ultima edizione di Amici. Fino adesso si sta dimostrando un valido concorrente del talent show. Prima di entrare nella trasmissione aveva una fidanzata, scopriamo chi è. Sangiovanni Political24Sangiovanni, il cui vero nome è Damian Giovanni Pietro è un rapper dotato di tanto talento che sta facendo una bellissima gara ad Amici. Concorrente della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è il più giovane tra i ragazzi di questa edizione. Nelle prove serali si sta dimostrando un valido avversario e nell’ultima puntata, che ha visto l’eliminazione di Enula, si è confrontato con alcuni compagni tra cui Deddy e Tancredi, riuscendo a conquistare l’approvazione dei professori. Nel tempo si è molto affezionato a Giulia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)è un cantante rapper molto dotato e apprezzato di quest’ultima edizione di. Fino adesso si sta dimostrando un valido concorrente del talent show. Prima di entrare nella trasmissione aveva una, scopriamo chi è.Political24, il cui vero nome è Damian Giovanni Pietro è un rapper dotato di tanto talento che sta facendo una bellissima gara ad. Concorrente della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è il più giovane tra i ragazzi di questa edizione. Nelle prove serali si sta dimostrando un valido avversario e nell’ultima puntata, che ha visto l’eliminazione di Enula, si è confrontato con alcuni compagni tra cui Deddy e Tancredi, riuscendo a conquistare l’approvazione dei professori. Nel tempo si è molto affezionato a Giulia ...

Advertising

fanpage : #Amici20, Giulia balla “Sei bellissima” mentre Sangiovanni la guarda sognante - vit_amici : RT @pratofioritoe: scusate ma dove sono i saluti per Enula? Sangio era raccomandato, e rosa no però... #Amici20 #amemici20 #sangiovanni htt… - Erregi12 : #Amici20 ma per un ipotetica finale canto di amici dite più (metto sempre sangiovanni perché sicuro ci arriva in finale) - vit_amici : RT @Nadiii120804: Sono arrabbiata perché Aka non ha avuto il disco d'oro ? Si È colpa di Sangiovanni? No Sono felice per Sangiovanni? Si… - vit_amici : RT @oonlygiulia: Vorrei far notare a tutti coloro che dicono che Sangiovanni tratta le donne come oggetto che, nel momento di crisi totale,… -