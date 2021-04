Amici: cosa succederà questa settimana? (Di lunedì 12 aprile 2021) Quella appena iniziata sarà una settimana molto particolare per gli allievi di Amici: le ultime eliminazioni hanno portato scompiglio in casetta, e hanno rimescolato le carte per la vittoria. Martina, Aka7even e Raffaele dovranno cercare di dimostrare grinta e talento dopo le ultime polemiche che li hanno coinvolti. Sono diversi i nodi da sciogliere nella scuola di Amici dopo l’ultima puntata del serale: l’eliminazione di Enula, infatti, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) Quella appena iniziata sarà unamolto particolare per gli allievi di: le ultime eliminazioni hanno portato scompiglio in casetta, e hanno rimescolato le carte per la vittoria. Martina, Aka7even e Raffaele dovranno cercare di dimostrare grinta e talento dopo le ultime polemiche che li hanno coinvolti. Sono diversi i nodi da sciogliere nella scuola didopo l’ultima puntata del serale: l’eliminazione di Enula, infatti, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MetaErmal : Cosa mi sfugge? #amici - VincenzoMart : Amici appassionati di #F1, qualcuno mi spiega come funzioneranno le Sprint Race? Da quel che ho capito, l'ordine di… - BuizzaCristiano : @Corriere Dopo solo per fasce di amici e clienti. A cosa serve vaccinare i lavoratori del settore turistico se poi… - giugixsangio : RT @sangionotami: Ma quando finirà amici di Martina...cosa diventerà? Amici di... si aprono le scommesse #Amici20 #amemici20 - FrankJack90 : @LusianiPiero @stefania_2020 @AzzurraBarbuto Prendiamo in considerazione la zona gialla, secondo te io giovane che… -