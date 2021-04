Alessia Marcuzzi assente a Le Iene. Marito positivo al Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi non sarà in studio nella puntata de Le Iene di domani. Il motivo è legato ai protocolli anti-Covid. La conduttrice Mediaset è stata infatti costretta all’isolamento fiduciario dopo che suo Marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, è risultato positivo ad un tampone molecolare. Il rischio di un contagio terrà quindi lontana Alessia dagli studi Mediaset, come lei stessa ha annunciato su Instagram: “Purtroppo mio Marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021)non sarà in studio nella puntata de Ledi domani. Il motivo è legato ai protocolli anti-. La conduttrice Mediaset è stata infatti costretta all’isolamento fiduciario dopo che suo, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, è risultatoad un tampone molecolare. Il rischio di un contagio terrà quindi lontanadagli studi Mediaset, come lei stessa ha annunciato su Instagram: “Purtroppo miola scorsa settimana è risultatoal tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, ...

