60 anni fa il primo uomo nello spazio, Dal Prato: “Un punto d’inizio per non accontentarci mai” (Di lunedì 12 aprile 2021) In un mondo in cui assistenti vocali installati nei telefoni cellulari, case governate completamente dalla domotica e auto in grado di guidarsi da sole hanno iniziato ad essere parte integrante delle nostre giornate, ogni comodità elettronica rappresenta per noi una banalità, eppure non sempre è stato così. Alla fine degli anni ‘50 infatti, in piena Guerra Fredda, elettrodomestici come frigoriferi, televisioni e fornelli a gas per molti erano improbabili oggetti dall’utilità sconosciuta che però, di lì a poco, avrebbero completamente cambiato la storia dell’uomo. A partire dal 1961 infatti tutto cambiò grazie ad un insieme di ricerche incredibilmente avveniristiche che portarono un militare, esattamente 60 anni fa, a compiere un’intera orbita attorno alla terra per poi riatterrare sano e salvo dopo 108 minuti. Il suo nome era Jurij ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) In un mondo in cui assistenti vocali installati nei telefoni cellulari, case governate completamente dalla domotica e auto in grado di guidarsi da sole hanno iniziato ad essere parte integrante delle nostre giornate, ogni comodità elettronica rappresenta per noi una banalità, eppure non sempre è stato così. Alla fine degli‘50 infatti, in piena Guerra Fredda, elettrodomestici come frigoriferi, televisioni e fornelli a gas per molti erano improbabili oggetti dall’utilità sconosciuta che però, di lì a poco, avrebbero completamente cambiato la storia dell’. A partire dal 1961 infatti tutto cambiò grazie ad un insieme di ricerche incredibilmente avveniristiche che portarono un militare, esattamente 60fa, a compiere un’intera orbita attorno alla terra per poi riatterrare sano e salvo dopo 108 minuti. Il suo nome era Jurij ...

