Sondaggi politici oggi, la Lega di Matteo Salvini è in caduta libera (Di domenica 11 aprile 2021) La Lega è in caduta libera, il Partito Democratico rincomincia a crescere e il Movimento 5 Stelle lotta contro Fratelli d’Italia per il terzo posto sul podio. Il quadro generale degli ultimi Sondaggi politici di oggi ci presenta questa immagine. Secondo le rilevazioni effettuate da Euromedia per Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa in onda su Rai 1, infatti, il Carroccio sta perdendo sempre più consensi, e questa settimana addirittura si ferma al 22%. Ultimi Sondaggi politici oggi, le percentuali dei partiti Ecco le percentuali che, secondo gli ultimi Sondaggi politici di oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto: Lega: ... Leggi su urbanpost (Di domenica 11 aprile 2021) Laè in, il Partito Democratico rincomincia a crescere e il Movimento 5 Stelle lotta contro Fratelli d’Italia per il terzo posto sul podio. Il quadro generale degli ultimidici presenta questa immagine. Secondo le rilevazioni effettuate da Euromedia per Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa in onda su Rai 1, infatti, il Carroccio sta perdendo sempre più consensi, e questa settimana addirittura si ferma al 22%. Ultimi, le percentuali dei partiti Ecco le percentuali che, secondo gli ultimidi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto:: ...

Advertising

thepooh06911060 : La Turchia continuerà a tenere l'Europa per le palle fino a che non si potrà affrontare la questione migranti senza… - Walter32099227 : @GioLario @fabcet @EmiLy75si Un partito che nei sondaggi è dato al 2% per cento tra i politici e ovviamente l'ultim… - actaageremusic : @titi_il Sembrano i commenti politici ai sondaggi quando si oscillava tra DC e PCI - isolearan1 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Conte leader più amato, la fiducia in Draghi scende di 5 punti in un mese - FrancescoCoccoT : Il governo #Draghi è sostenuto da partiti che insieme fanno il 75,3%, ma, dopo due mesi che è in carica, l'esecuti… -