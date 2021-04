Sofagate | petizione associazioni donne per dimissioni Michel

(Di domenica 11 aprile 2021) Alcuneeuropee per i diritti dellehanno lanciato unaper chiedere ledel presidente del Consiglio europeo Charlesa causa del, l'incidente di ...

Advertising

over50sandnow : Consiglio Europeo: Richiesta dimissioni Charles Michel per ignominia - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate petizione

Tiscali.it

Alcune associazioni europee per i diritti delle donne hanno lanciato unaper chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio europeo Charles Michel a causa del, l'incidente di protocollo avvenuto ad Ankara, quando la presidente della Commissione ...Tiene banco il, scoppiato dopo che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è rimasta '... Così si legge in unafirmata da una ventina di deputati europei e rivolta ...Il presidente del Consiglio UE dopo le critiche: “Non volevo essere paternalista”. Richieste dimissioni dopo il caso della “sedia mancata” a von der Leyen ...Le spiegazioni del Presidente del consiglio europeo non sono bastate a eludere le tensioni sulla visita ad Ankara. Sono già una ventina le sottoscrizioni al documento ...