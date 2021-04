Serie C, Perugia-Triestina: le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 11 aprile 2021) La Serie C, Girone B, va in scena alle 15.00 con Perugia-Triestina. Sarà il “Renato Curi” a fare da teatro per l’incontro valevole per la 35a giornata. Scontro al vertice tra due squadre che occupano rispettivamente il terzo ed il quinto posto, anche se la differenza punti è enorme: ben 13. Il Perugia è all’inseguimento del Padova, che dista solo 3 lunghezze, mentre la Triestina necessita di punti per consolidare la zona playoff. Il momento del Perugia Il Perugia si è ripreso bene dalla sconfitto col Gubbio, mettendo a referto 3 vittorie ed un pareggio. Il cammino è ottimo e giustifica il fatto che il Perugia sia a soli 3 punti dalla vetta. Ora l’obiettivo è fare più punti possibili considerando che in casa nessuno ha fatto meglio del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) LaC, Girone B, va in scena alle 15.00 con. Sarà il “Renato Curi” a fare da teatro per l’incontro valevole per la 35a giornata. Scontro al vertice tra due squadre che occupano rispettivamente il terzo ed il quinto posto, anche se la differenza punti è enorme: ben 13. Ilè all’inseguimento del Padova, che dista solo 3 lunghezze, mentre lanecessita di punti per consolidare la zona playoff. Il momento delIlsi è ripreso bene dalla sconfitto col Gubbio, mettendo a referto 3 vittorie ed un pareggio. Il cammino è ottimo e giustifica il fatto che ilsia a soli 3 punti dalla vetta. Ora l’obiettivo è fare più punti possibili considerando che in casa nessuno ha fatto meglio del ...

Advertising

aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Perugia-#Triestina, valevole per la 35.a giornata del camp… - NotiziarioC : Perugia, mister Caserta: «In questa piazza si è obbligati a vincere» - infoitsport : Dove vedere Perugia-Triestina: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport? - ALESSAN96222456 : @DainiAlessio @pisto_gol A Perugia benissimo in Serie A ma ultimamente non ricordo grandissime performance di Sers… - naoko_perugia : In questi giorni domando spesso che cosa avrebbe detto grande e carissima @nellina99 su come sia finita la serie di… -