Serie A, Fiorentina-Atalanta: Gasperini conferma il 4-2-3-1, Iachini con il tandem Kouamè-Vlahovic. Le formazioni ufficiali (Di domenica 11 aprile 2021) E' tutto pronto per Fiorentina-Atalanta. Manca sempre meno a Fiorentina-Atalanta, gara che chiuderà il programma domenicale della 30a giornata di Serie A. Con l'obiettivo di sorpassare il Napoli al quarto posto, la Dea affronta i viola che al Franchi non vincono da quasi due mesi. Dal canto loro, i gigliati, sono decisi a conquistare preziosi punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Iachini sceglie il tandem Kouamé-Vlahovic. Gasperini conferma il 4-2-3-1 con Zapata rifornito da Malinovskyi, Pasalic e Muriel. Panchina per Ilicic e Miranchuk.Di seguito, le formazioni ufficiali:Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) E' tutto pronto per. Manca sempre meno a, gara che chiuderà il programma domenicale della 30a giornata diA. Con l'obiettivo di sorpassare il Napoli al quarto posto, la Dea affronta i viola che al Franchi non vincono da quasi due mesi. Dal canto loro, i gigliati, sono decisi a conquistare preziosi punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.sceglie ilKouamé-il 4-2-3-1 con Zapata rifornito da Malinovskyi, Pasalic e Muriel. Panchina per Ilicic e Miranchuk.Di seguito, le(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, ...

