RyderCup di golf, gaffe della sindaca Raggi: pubblicato un video con l'Arena di Nimes al posto del Colosseo

Il Colosseo confuso con l'Arena di Nimes, in Francia. Ed è quest'ultima ad apparire (almeno fino a quando la gaffe non è stata scoperta) nel video ufficiale pubblicato dalla sindaca Virginia Raggi che pubblicizza la RyderCup di golf che si svolgerà al «Marco Simone golf & Country Club» di Guidonia, alle porte di Roma, nel 2023. "In cinque anni di fallimenti, errori, gaffe e disastri, Virginia Raggi e il #M5S in Campidoglio ci hanno abituato ad ogni genere di figuraccia. Ma stavolta stabiliamo un nuovo record – scrive sul suo profilo Facebook il deputato di Italia Viva Luciano Nobili – In un video ufficiale pubblicato sui suoi ...

