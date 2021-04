Roma | multe per violazioni delle norme anti Covid | Raggi ringrazia la Polizia Locale

(Di domenica 11 aprile 2021)– “Il prezioso lavoro della nostrasul territorio, per la tutela della salute dei cittadini, va avanche durante questo weekend. Sono state oltre 80 le sanzioni per la violazionedisposizioni-contagio, in particolare per mancato usomascherine o rispetto della distanza interpersonale, e per gli spostamenti senza valido motivo dopo le ore 22”. Così, sulla sua pagina Facebook, la sindaca diVirginia(foto). “Nei luoghi della movida – spiega– le pattuglie dellasono dovute intervenire per evitare assembramenti durante le ore serali, a Trastevere, Parioli, Piazza Bologna e San Lorenzo. Nel centro storico una ...

Il prezioso lavoro della nostra Polizia Locale sul territorio, per la tutela della salute dei cittadini, va avanti anche durante questo weekend. Sono state oltre 80 le sanzioni per la violazione delle ...