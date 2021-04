Roma-Bologna 1-0, ai giallorossi basta una rete di Mayoral (Di domenica 11 aprile 2021) La Roma batte 1-0 il Bologna nel posticipo delle 18° del 30° turno della Serie A. Decide una rete di Borja Mayoral; nel finale si rivede Pastore All’Olimpico la Roma batte 1-0 il Bologna nel match valido per la 30^ giornata della Serie A. Ai capitolini basta una rete di Mayoral per superare gli emiliani e rimanere in scia a Lazio e Napoli, oggi entrambe vittoriose. La partita Nel primo tempo nettamente meglio il Bologna, con i giallorossi che lasciano agli emiliani il controllo del gioco. Per la squadra di Mihajlovic le occasioni non mancano, ma gli attaccanti non riescono a colpire la porta difesa da Mirante. Al 9° Palacio da due passi viene chiuso in angolo dalla difesa, sul calcio d’angolo ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Labatte 1-0 ilnel posticipo delle 18° del 30° turno della Serie A. Decide unadi Borja; nel finale si rivede Pastore All’Olimpico labatte 1-0 ilnel match valido per la 30^ giornata della Serie A. Ai capitoliniunadiper superare gli emiliani e rimanere in scia a Lazio e Napoli, oggi entrambe vittoriose. La partita Nel primo tempo nettamente meglio il, con iche lasciano agli emiliani il controllo del gioco. Per la squadra di Mihajlovic le occasioni non mancano, ma gli attaccanti non riescono a colpire la porta difesa da Mirante. Al 9° Palacio da due passi viene chiuso in angolo dalla difesa, sul calcio d’angolo ...

