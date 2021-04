Rita Dalla Chiesa: “Sì al vaccino ma non faccio AstraZeneca” (Di domenica 11 aprile 2021) “Sono sicuramente a favore del vaccino ma AstraZeneca mi ha fatto venire tanti dubbi”. Rita Dalla Chiesa, ospite di Domenica In, manifesta i propri dubbi sul vaccino AstraZeneca, raccomandato per gli over 60 dopo le news relative a rari casi di trombosi successivi alla somministrazione. “Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare di AstraZeneca come di un vaccino adatto prima ad un’età e poi ad un’altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della regione lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non faccio AstraZeneca”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) “Sono sicuramente a favore delmami ha fatto venire tanti dubbi”., ospite di Domenica In, manifesta i propri dubbi sul, raccomandato per gli over 60 dopo le news relative a rari casi di trombosi successivi alla somministrazione. “Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare dicome di unadatto prima ad un’età e poi ad un’altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della regione lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

