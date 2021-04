Principe Filippo | le ultime parole a Carlo e l’addio dei figli Anna ed Edoardo

(Di domenica 11 aprile 2021) La scomparsa delha lasciato un grande vuoto nei cuori della Famiglia Reale e in quelli del popolo. Il Duca di Edimburgo era stato ricoverato lo scorso febbraio per un’infezione al cuore che sembrava essersi risolta, ma tre settimane dopo le dimissioni dall’ospedale è venuto a mancare. Secondo delle fonti molto vicine alla Corona,avrebbe chiesto di vedere ildurante il suo ricovero. Il Duca, in uno dei suoi ultimi incontri colo maggiore, gli ha chiesto di prendersi cura della Regina e ha lasciato adei consigli su come guidare la Famiglia Reale negli anni a venire. E poi, pienamente consapevole che sarebbe stato difficile riprendersi dopo settimane in ospedale, ha espresso il desiderio di tornare finalmente a casa: ...

Advertising

VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - NicolaPorro : Le battute su cinesi, donne, africani, gli strappi all’etichetta... Altro che gaffe: #Filippo era uno di noi. Lo ri… - Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - lifestyleblogit : Morte principe Filippo, la regina: 'Un vuoto enorme' - - mariustrica : Tutti i giornali hanno approfittato della morte del principe filippo per tirare fuori svariate curiosità e storie s… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Leggi anche, sabato il funerale: Meghan non ci sarà"voleva morire nel suo letto", con lui c'era la regina Questa domenica è stata celebrata una messa nella ...... ma si ritroveranno fianco a fianco in occasione del funerale del nonno, il. Il duca di Sussex infatti è in viaggio per tornare a casa e sabato prossimo si ritroverà accanto al ...Carlo: profondamente grati per il sostegno dal mondo Salve di cannone in tutto il Regno Unito e nei territori d'oltremare per l'estremo saluto al principe consorte Filippo, scomparso ieri all'età ...Il principe Harry prova a scrollarsi di dosso le polemiche degli ultimi mesi. Il figlio di Carlo e Diana sarà ai funerali del nonno, il ...