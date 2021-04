Polizia, Fico: “Grazie per l’instancabile lavoro a tutela di sicurezza e legalità” (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico (foto), per il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che ricorreva ieri: “In questo anniversario della fondazione della Polizia di Stato desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loro lavoro nella quotidiana e instancabile opera di tutela della sicurezza e della legalità. Quest’anno la ricorrenza coincide con il 40esimo anniversario dell’approvazione della legge di riforma della pubblica sicurezza, che portò ad una svolta epocale per le novità introdotte. Su tutte, il passaggio della Polizia di Stato da amministrazione militare ad ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto(foto), per il 169° anniversario della fondazione delladi Stato che ricorreva ieri: “In questo anniversario della fondazione delladi Stato desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loronella quotidiana e instancabile opera didellae della. Quest’anno la ricorrenza coincide con il 40esimo anniversario dell’approvazione della legge di riforma della pubblica, che portò ad una svolta epocale per le novità introdotte. Su tutte, il passaggio delladi Stato da amministrazione militare ad ...

