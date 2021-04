Olesya Rostova Instagram, guardate cos’è successo al suo profilo social (Di domenica 11 aprile 2021) Non si è parlato d'altro in tutte le trasmissioni che si occupano di informazione in questi giorni: ci riferiamo a Olesya Rostova, la ragazza russa che abbiamo sperato fino all'ultimo potesse essere Denise Pipitone. Un nome, il suo, ricercatissimo sui social. E proprio su ciò aveva posto l’attenzione Alberto Matano in una puntata de La vita in diretta, dove ha mandato in onda foto e video tratti dai profili social di Olesya. “Pensate che su Instagram ha raggiunto all’improvviso i 50.000 followers” ha spiegato il conduttore. Ma attenzione, perchè in questi minuti sta succedendo l'impensabile, andiamolo a scoprire insieme.. Ricordiamo che il giorno dopo la puntata de La vita in diretta, durante la quale Alberto Matano aveva ripercorso l’intera vicenda, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 aprile 2021) Non si è parlato d'altro in tutte le trasmissioni che si occupano di informazione in questi giorni: ci riferiamo a, la ragazza russa che abbiamo sperato fino all'ultimo potesse essere Denise Pipitone. Un nome, il suo, ricercatissimo sui. E proprio su ciò aveva posto l’attenzione Alberto Matano in una puntata de La vita in diretta, dove ha mandato in onda foto e video tratti dai profilidi. “Pensate che suha raggiunto all’improvviso i 50.000 followers” ha spiegato il conduttore. Ma attenzione, perchè in questi minuti sta succedendo l'impensabile, andiamolo a scoprire insieme.. Ricordiamo che il giorno dopo la puntata de La vita in diretta, durante la quale Alberto Matano aveva ripercorso l’intera vicenda, ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - inews__24 : ???'Era tutto una farsa, Olesya Rostova voleva solo un po' di notorietà' ?Caso Denise #Pipitone, ospite al salotto… - Sandra44381139 : Olesya rostova ha eliminato il suo account Instagram, guarda un po', che falsa -