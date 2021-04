Nuoto di fondo | azzurri in collegiale a Cervinia Grande fiducia dopo la prima tappa delle World Series

(Di domenica 11 aprile 2021) La stagione delè già iniziata (terzo Paltrinieri e quinta Bruni nellaa Doha) e un secondo gruppo diguidati dal tecnico federale Emanuele Sacchi ha raggiuntoper uno stage in alturaquello guidato dall’olimpionico Paltrinieri e il tecnico federale Antonelli. Assoluti,con vista campionati Europei a Budapest e poi Olimpiadi. Gli obiettivi sono tanti e ambiziosi: “Il lavoro procede come previsto, all’insegna della differenziazione e nel rispetto degli obiettivi dei singoli, in un clima diprofessionalità e serenità – afferma l’esperto tecnico romano – Prossime tappe i Campionati Europei di Budapest e a ...

Bronzo di Paltrinieri nella 10Km a Doha. Dopo 1 anno senza gare il nuoto di fondo è tornato con un field degno di una final…

...Via alle domande per il bando della Regione che assegna 950mila euro di contributi aperduto ... Nello stanziamento complessivo sono previsti anche 250 mila euro per la ripresa delai quali ...Via alle domande per il bando della Regione che assegna 950 mila euro di contributi aperduto allo sport dilettantistico, fortemente penalizzato dalla pandemia. Lo comunica per la ...delai ...La stagione del fondo è già iniziata (terzo Paltrinieri e quinta Bruni nella prima tappa delle World Series a Doha) e un secondo gruppo di azzurri guidati dal tecnico federale Emanuele Sacchi ha raggi ...Stesso posto, stessa competizione. Solo, qualche giorno più tardi. Cambiare tutto per non cambiare niente. Quindi, dopo aver inizialmente cancellato la Coppa del Mondo FINA di tuffi in programma a Tok ...