"Non hai stile, sei un r***, devi tacere". Rudy Zerbi brutalizzato dalla Pettinelli: volano stracci, roba mai vista (Di domenica 11 aprile 2021) Subito scintille tra i professori, dopo pochi minuti dal via dalla puntata di Amici Serale di sabato 10 aprile, in onda su Canale 5 e ovviamente condotta da Maria De Filippi. Lo scontro viaggia tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Secondo il sorteggio, infatti, la prima squadra a sfidare è la Zerbi-Celentano, che sceglie a sorpresa il team Pettinelli-Peparini. A quel punto Rudy Zerbi ha schierato Sangiovanni contro Aka7even ed ha subito criticato l'esibizione di quest'ultimo. Tra lui e Anna Pettinelli ne è seguito un aspro confronto: "Noi siamo buoni con te", ha affermato Anna. E ha aggiunto a brutto muso: "Mentre tu sei solo un rompipalle". E lo scontro è proseguito per diversi minuti. Quindi la Pettinelli ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Subito scintille tra i professori, dopo pochi minuti dal viapuntata di Amici Serale di sabato 10 aprile, in onda su Canale 5 e ovviamente condotta da Maria De Filippi. Lo scontro viaggia tra Anna. Secondo il sorteggio, infatti, la prima squadra a sfidare è la-Celentano, che sceglie a sorpresa il team-Peparini. A quel puntoha schierato Sangiovanni contro Aka7even ed ha subito criticato l'esibizione di quest'ultimo. Tra lui e Annane è seguito un aspro confronto: "Noi siamo buoni con te", ha affermato Anna. E ha aggiunto a brutto muso: "Mentre tu sei solo un rompipalle". E lo scontro è proseguito per diversi minuti. Quindi laha ...

