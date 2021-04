Napoli, colpo in casa Samp: la corsa Champions continua (Di domenica 11 aprile 2021) Il Napoli vince a Genova contro la Samp e non permette alla Juventus di far crescere il suo distacco nella lotta a un posto in Champions (aspettando ovviamente la gara dell'Atalanta). Gli uomini di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) Ilvince a Genova contro lae non permette alla Juventus di far crescere il suo distacco nella lotta a un posto in(aspettando ovviamente la gara dell'Atalanta). Gli uomini di ...

Advertising

Fix_55 : Napoli, colpo in casa Samp: la corsa Champions continua - sportli26181512 : Napoli, colpo in casa Samp: la corsa Champions continua: Napoli, colpo in casa Samp: la corsa Champions continua La… - LoveSud2 : RT @GIGGIONAPOLI: #SAMP_NAPOLI 0 -2 Nonostante l'assenza del VAR sugli episodi a favore del Napoli , ha dato un colpo , annullando il gol… - GIGGIONAPOLI : #SAMP_NAPOLI 0 -2 Nonostante l'assenza del VAR sugli episodi a favore del Napoli , ha dato un colpo , annullando… - erdryck : RT @coldblackarrow: Atalanta Napoli 2 luglio 2020, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per l’Atalanta, David subisce un brutto colpo alla… -