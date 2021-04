MotoGP: al via i test di Jerez (Di domenica 11 aprile 2021) Siamo arrivati finalmente al momento tanto atteso da tutti gli appassionati italiani del motomondiale. Il momento di rivedere Andrea Dovizioso in sella ad una MotoGP dopo l’addio con Ducati. Quello che può senza ombra di dubbio definirsi il nostro portacolori più vincente dell’ultimo quinquennio sarà in sella alla RS-GP di Aprilia. È vero, sarà solo per un test della durata di 3 giorni, ma la speranza degli appassionati è di rivederlo presto in gara. Oltre a lui sulla pista di Jerez de la Frontera saranno impegnati anche Bradl e Pedrosa, collaudatori rispettivamente di Honda e KTM. Cosa attendersi dai test di Jerez Questo test nel bel mezzo della stagione sulla pista di Jerez sicuramente sarà molto interessante per tutte le case impegnate. Se Honda e KTM devono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Siamo arrivati finalmente al momento tanto atteso da tutti gli appassionati italiani del motomondiale. Il momento di rivedere Andrea Dovizioso in sella ad unadopo l’addio con Ducati. Quello che può senza ombra di dubbio definirsi il nostro portacolori più vincente dell’ultimo quinquennio sarà in sella alla RS-GP di Aprilia. È vero, sarà solo per undella durata di 3 giorni, ma la speranza degli appassionati è di rivederlo presto in gara. Oltre a lui sulla pista dide la Frontera saranno impegnati anche Bradl e Pedrosa, collaudatori rispettivamente di Honda e KTM. Cosa attendersi daidiQuestonel bel mezzo della stagione sulla pista disicuramente sarà molto interessante per tutte le case impegnate. Se Honda e KTM devono ...

