Marelli | “Irregolare il gol annullato alla Sampdoria contro il Napoli e su Ibrahimovic…”

(Di domenica 11 aprile 2021)sul golSamdoria:lLa mia sensazione è che Valeri non abbia visto nulla e per quello sia stato richiamato dal VAR. GolLuca, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24 sull’epulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan e sul golil. Per quanto riguarda il caso Ibrahimovic, espulso al 60? di Parma-Milan, secondo alcuni testimoni il rosso sarebbe frutto non di un equivoco ma di una somma di punzecchiature di Ibra all’arbitro. Queste le parole di: SUL CASO IBRAHIMOVIC “Bisogna aspettare il referto di Maresca. Se ci sarà una sola giornata di squalifica per Ibrahimovic non potrà ...

Dagli errori si impara' Il gol di Ronaldo è regolare perSi arriva al pareggio del Torino : ... Poi c'è il pari di Ronaldo e sulle prime sembrava una posizione, anche per il ...Pernon c'è rigore su Ibra Ci sono solo due episodi da vedere: 'al 64' fallo di Dalot su ...non avrei assegnato io ma il problema non si pone perché sul cross di Calhanoglu Ibra era...Nel corso di 'Tutti convocati', Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio ... Valeri non abbia visto nulla e per quello sia stato richiamato dal VAR. Gol irregolare".Nel corso di 'Tutti convocati', Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio ... Valeri non abbia visto nulla e per quello sia stato richiamato dal VAR. Gol irregolare".