LIVE Cuneo-Reggio Emilia 1-1 25-21 | 20-25 | 16-15 | gara-1 quarti Playoff A2 2021 volley maschile | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) BAM Acqua S. Bernardoe Conadsi sfidano nel match della prima giornata deidi finale deiSerie A22020/. Si preannuncia un match piuttosto equilibrato tra le due formazioni, con glini che hanno chiuso la regular season staccati di cinque punti dagli avversari. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 11 aprile. Sportface.it vi offrirà latestuale con ilaggiornato in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Segui ilSCORE su Sportface PROGRAMMA COMPLETO E TV DI-1 DEITUTTI IDI GIORNATA AGGIORNA LA– ...