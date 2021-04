Inzaghi | chance salvezza | “Ai ragazzi chiedo di non smettere di sognare”

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Toccherà al Benevento chiudere la trentesima giornata di campionato di serie A. Domani sera i giallorossi ospiteranno al “Ciro Vigorito” il Sassuolo dell’ex Roberto De Zerbi. Sarà la seconda sfida consecutiva in casa per la Strega, reduce dal pareggio per due a due contro il Parma. A presentare la sfida con i neroverdi è Filippo, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Convocati – Dovremmo esserci tutti, solo Foulon ha accusato un problemino stamattina vediamo se verrà in panchina. Siamo in 26, in questo momento del campionato è un vantaggio poter scegliere. Modulo – Lo valuteremo, abbiamo un ultimo allenamento domani mattina. In base ai giocatori sceglierò il sistema, li abbiamo entrambi nelle corde. Al di là del modulo servirà una buona interpretazione della partita, come fatto nelle ultime uscite. Viola – ...

A presentare la sfida con i neroverdi è Filippo Inzaghi, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Convocati – Dovremmo esserci tutti, solo Foulon ha accusato un problemino stamattina vediamo se verrà in panchina. Siamo in 26, in questo momento del campionato è un vantaggio poter scegliere. Modulo – Lo valuteremo, abbiamo un ultimo allenamento domani mattina. In base ai giocatori sceglierò il sistema, li abbiamo entrambi nelle corde. Al di là del modulo servirà una buona interpretazione della partita, come fatto nelle ultime uscite. Viola – Quella di domani è una grande chance perché conosciamo i risultati degli altri e sappiamo che ...