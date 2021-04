Inter, Joao Mario ti porta Gomez (Di domenica 11 aprile 2021) Come riporta ‘Estadio Deportivo’, il Siviglia vorrebbe offrire il Papu Gomez all’Inter per acquisire Joao Mario L’Inter, grazie alla vittoria contro il Cagliari per 1-0, è sempre più vicina a vincere lo Scudetto. I nerazzurri, ad 8 giornate dal termine del campionato, hanno 11 punti di vantaggio sul Milan secondo e 12 punti sulla Juventus Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 aprile 2021) Come ri‘Estadio Deportivo’, il Siviglia vorrebbe offrire il Papuall’per acquisireL’, grazie alla vittoria contro il Cagliari per 1-0, è sempre più vicina a vincere lo Scudetto. I nerazzurri, ad 8 giornate dal termine del campionato, hanno 11 punti di vantaggio sul Milan secondo e 12 punti sulla Juventus Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Joao Cagliari, Joao Pedro: "La classifica fa male, ma lotteremo" Joao Pedro ha parlato al termine di Inter - Cagliari Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1 - 0 in casa dell'Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS ...

Inter: Basta Darmian per l'undicesima vittoria consecutiva ... Marin, Nainggolan, Duncan (27 st Asamoah), Nandez, Pavoletti (46 st Pereiro), Joao Pedro. (1 ... Note - Angoli: 5 - 0 per l'Inter. Recupero: 0 e 3 . Ammoniti: Brozovic e Nainggolan per gioco falloso.

Inter, Joao Mario piace in Spagna: pronto un derby di Siviglia TUTTO mercato WEB L'Inter vince 1-0 a San Siro contro il Cagliari e risponde al Milan L'armata di Conte batte anche il Cagliari, sempre più invischiato nella lotta salvezza, e consolida il primato tornando a +8 sul Milan secondo, conquistando l'undicesima vittoria consecutiva ...

Risultati Serie A 30ª giornata: 28 reti Lukaku (Inter) 21 reti Muriel (Atalanta) 18 reti Simy (Crotone) 16 reti Ibrahimovic (Milan) 15 reti Insigne (Napoli) 15 reti Martinez (Inter) 15 reti Immobile (Lazio) 14 reti Joao Pedro ...

