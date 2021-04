Inter-Cagliari non si vede ed è bufera social contro Dazn

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 aprile 2021) La domenica del calcio in Serie A comincia con le lamentele di molti utenti che stavano per seguire sulunch-match delle 12.30 in onda sulla piattaforma streaming. Suisi è scatenato un tam tam dopo che la partita non era visibile attraverso l'app mentre era tutto apposto sul canale 209 di Sky dove1 funziona in maniera regolare.UTENTI DELUSI - "Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video. Per maggiori informazioni, vai alla sezione Guida": questo il messaggio che compare a tutti gli utenti che provano ad aprire la finestra dilegata ad. Immediata lala piattaforma, che proprio nelle scorse settimane si è aggiudicata tutte le 10 partite di ...