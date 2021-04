I programmi in tv oggi, 12 aprile 2021: film, intrattenimento e attualità (Di lunedì 12 aprile 2021) Su Rai Uno La fuggitiva, su Sky Cinema Divorzio a Las Vegas. Guida ai programmi Tv della serata del 12 aprile 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 12 aprile 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due alle 21.20 va in onda Tutto napoletano. La verace Debora è preoccupata per il figlio, poco incline al dialogo dopo la morte del padre. Lo psicologo presso cui è in cura scopre che la verità è un’altra: il ragazzino è innamorato di Ludovica e ha bisogno di aiuto. Alle 21.21 Rai 4 va in onda Mortal. Giunto in Norvegia per scoprire l’origine dei propri poteri soprannaturali, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) Su Rai Uno La fuggitiva, su Sky Cinema Divorzio a Las Vegas. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due alle 21.20 va in onda Tutto napoletano. La verace Debora è preoccupata per il figlio, poco incline al dialogo dopo la morte del padre. Lo psicologo presso cui è in cura scopre che la verità è un’altra: il ragazzino è innamorato di Ludovica e ha bisogno di aiuto. Alle 21.21 Rai 4 va in onda Mortal. Giunto in Norvegia per scoprire l’origine dei propri poteri soprannaturali, ...

Advertising

GuggenheimPGC : Happy B'Day PGC! Oggi il museo compie 41 anni. Il #6aprile 1980 Palazzo Venier dei Leoni apriva le porte come museo… - Radio3tweet : Il #7aprile 1979, un’imponente operazione di polizia porta all’arresto di decine di militanti di Autonomia Operaia.… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 12 aprile 2021: film, intrattenimento e attualità - infoitcultura : Programmi stasera in tv 11 aprile: la guida tv completa di oggi - BluLikeSky : Se questi programmi vogliono fare davvero beneficenza è una cosa, se vogliono fare solo spettacolo un'altra. Nel pr… -