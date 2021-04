I numeri in chiaro, Laurenti: «Le scuole riaprono per motivi di tenuta sociale ma in condizioni di non completa sicurezza» – Il video (Di domenica 11 aprile 2021) Il bollettino di oggi sull’epidemia da Coronavirus conferma la tendenza alla diminuzione dei nuovi casi positivi, che calano «mediamente di circa 2 mila unità ogni sette giorni dalla fine del mese di marzo». Ma da domani quasi 6,6 milioni di studenti torneranno a scuola in presenza, vale a dire 8 su 10. E le conseguenze andranno monitorate con molta prudenza: «Questo è un tema molto, molto delicato, i cui effetti dovranno essere considerati con grande attenzione ad aprile e maggio, soprattutto adesso che la variante “inglese” è diventata egemonica nel nostro Paese». Patrizia Laurenti, professoressa di Igiene all’Università Cattolica di Roma, commenta così per la rubrica I numeri in chiaro l’evoluzione del contagio nel nostro Paese. Nel Lazio ci sono «alcune migliaia» di over 80 non vaccinati, che nei prossimi giorni dovranno ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Il bollettino di oggi sull’epidemia da Coronavirus conferma la tendenza alla diminuzione dei nuovi casi positivi, che calano «mediamente di circa 2 mila unità ogni sette giorni dalla fine del mese di marzo». Ma da domani quasi 6,6 milioni di studenti torneranno a scuola in presenza, vale a dire 8 su 10. E le conseguenze andranno monitorate con molta prudenza: «Questo è un tema molto, molto delicato, i cui effetti dovranno essere considerati con grande attenzione ad aprile e maggio, soprattutto adesso che la variante “inglese” è diventata egemonica nel nostro Paese». Patrizia, professoressa di Igiene all’Università Cattolica di Roma, commenta così per la rubrica Iinl’evoluzione del contagio nel nostro Paese. Nel Lazio ci sono «alcune migliaia» di over 80 non vaccinati, che nei prossimi giorni dovranno ...

