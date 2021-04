I commenti dei tecnici nel post Verona – Lazio

(Di domenica 11 aprile 2021)è stata una delle partite della 30esima giornata del campionato di Serie A. È terminata 0-1 per i capitolini che hanno incassato tre punti molto importanti per la classifica. I padroni di casa sono invece rimasti a mani vuote. Ideinelpartita sono ovviamente differenti. Nella partita odierna le due squadre sono state “dirette” da Paro vice di Juric e Farris secondo di Inzaghi. Milinkovic regala la vittoria allaal 92esimo Quali sono stati ideinelpartita? Nel, Matteo Paro, che ha sostituito in pachina Juric perchè squalificato, ha detto: “Abbiamo fatto una grande partita. Affrontare la ...

Advertising

romeoagresti : @BeeLucyC No, non è una “versione”. È la realtà dei fatti. Di vergognoso ci sono solo i commenti di chi scrive senz… - stanzaselvaggia : Secondo la CNN il 40% dei marines statunitensi sta rifiutando le vaccinazioni contro il Covid-19. Interessanti i co… - federicocasotti : La Real Sociedad vince la Copa Del Rey (primo trofeo dopo 34 anni) nel derby basco con l’Athletic e Imanol Alguacil… - Angyt19 : @megghie73 Resisti Megghie speriamo lo legga anche a noi...anche se ho paura dei suoi commenti dopo l'ultimo...???????????????? - adoreucurly : sinceramente dovete riprendervi assolutamente da entrambe le parti perché fare commenti del cazzo cacciando fuori i… -

Ultime Notizie dalla rete : commenti dei

Periodico Daily - Notizie

... ma pure un battesimo al successo per gran partecalciatori della rosa che in bacheca non hanno ... sono lontani i tempi d ell'eliminazione dalla Champions League , restano freschi iper ...Finisce nel mirinosocial, prima che del fuoco nemico, un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale di ... Isi sprecano, mentre a notare l'inciampo sono anche gli esponenti delle ...«Era un ragazzo straordinario, sempre sorridente – ha commentato la portalettere in pensione Filomena Pagnozzi –, Lorenzo era il ritratto perfetto dei suoi genitori». Lorenzo con ...Commenti. Borsa: la fine del trimestre frena listini ... Europa deve recuperare ", spiegando che "questa uscita dalla crisi a velocita' diverse sta provocando un rialzo dei prezzi... Radiocor.