Emergenza Covid, aumento dei positivi stabile nonostante la zona rossa (Di domenica 11 aprile 2021) E' in leggero rialzo, in Campania, l'indice di positività. Si attesta al 10,75 per cento rispetto al 10,10 per cento precedente. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione sono 1.854 (649 sintomatici) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 17.231 tamponi molecolari esaminati. Le persone decedute sono 27 e 1.554 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano sia i posti di terapia intensiva occupati (145) sia quelli in degenza (oggi 1.569). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

