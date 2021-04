Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi, 11 aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 aprile 2021 Torna oggi, 11 aprile 2021 (giorno di Pasqua), Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 11 aprile 2021 su Rai 1. ospiti della puntata di oggi 11 aprile In diretta dagli ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021)In, anticipazioni edella puntata di, 11Torna, 11(giorno di Pasqua),In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,11su Rai 1.della puntata di11In diretta dagli ...

Advertising

sole24ore : ?? Dopo gli #aerei, anche i #treni diventano #Covidfree. Biglietti in vendita da oggi, domenica #11aprile, ma ecco q… - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata - rugiada71 : RT @LaMerlettaia: Ci sono settori in cui gli orari balordi costituiscono già un problema per un’attività. Perché lavorare presto la mattina… - Roberta53273682 : @NoKyuuby Ae niente visto che i mie protetti non vanno a farsi insultare a Domenica live siete voi che oggi vi becc… - Annroveda : RT @SimoneMoriOff: Buongiorno e Buona Domenica a tutti???? Oggi sto bene, gli effetti post vaccino sono quasi finiti???? -