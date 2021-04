Dazn down, Inter - Cagliari non si vede. Monta la rabbia social (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 aprile 2021 - Mezzogiorno senza partita in diretta e con gli abbonati Dazn a smanettare su cellulari e wi - fi casalinghi senza ottenere nulla . Inter e Cagliari sono in campo dalle 12.30 ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 aprile 2021 - Mezzogiorno senza partita in diretta e con gli abbonatia smanettare su cellulari e wi - fi casalinghi senza ottenere nulla .sono in campo dalle 12.30 ...

