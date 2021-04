Darmian abbatte il muro del Cagliari e l’Inter fa altro passo verso lo scudetto (Di domenica 11 aprile 2021) L'Inter fa un altro passo avanti verso il tricolore battendo nel lunch match delle 12.30 il Cagliari con il punteggio di 1-0. Ha deciso un gol di Darmian al 77' dopo uno scambio pregevole Hakimi-Lukaku. Isolani che hanno giocato quasi tutta la partita a protezione della propria porta uscendo solo dopo aver incassato la rete. Grande protagonista il giovane portiere Vicario che ha preso il posto di Cragno positivo al Covid. Primo tempo con Eriksen che si è reso pericoloso con alcune conclusioni neutralizzate dal portiere di proprietà dell'Udinese. C'è una rete annullata a Sanchez in fuorigioco. Primo squillo del Cagliari con Nainggolan nel primo tempo. Nel finale di tempo insidioso anche Darmian. Nella ripresa pericolosi Lukaku e di nuovo Eriksen. Al 69' traversa di De ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) L'Inter fa unavantiil tricolore battendo nel lunch match delle 12.30 ilcon il punteggio di 1-0. Ha deciso un gol dial 77' dopo uno scambio pregevole Hakimi-Lukaku. Isolani che hanno giocato quasi tutta la partita a protezione della propria porta uscendo solo dopo aver incassato la rete. Grande protagonista il giovane portiere Vicario che ha preso il posto di Cragno positivo al Covid. Primo tempo con Eriksen che si è reso pericoloso con alcune conclusioni neutralizzate dal portiere di proprietà dell'Udinese. C'è una rete annullata a Sanchez in fuorigioco. Primo squillo delcon Nainggolan nel primo tempo. Nel finale di tempo insidioso anche. Nella ripresa pericolosi Lukaku e di nuovo Eriksen. Al 69' traversa di De ...

