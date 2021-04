Convocati Verona Lazio: le scelte dei due tecnici per il match del Bentegodi (Di domenica 11 aprile 2021) Ivan Juric e Simone Inzaghi (Farris in panchina) hanno diramato le liste dei Convocati per la sfida del Bentegodi: ecco le scelte dei due tecnici Verona-Lazio è una sfida che può dire tanto in chiave Europa: con una vittoria i biancocelesti coltiverebbero il sogno Champions che sarebbe quasi irrealizzabile in caso di sconfitta. Il Verona vuole continuare la sua ottima stagione. Ivan Juric e Simone Inzaghi (al suo posto Farris in panchina) hanno diramato le liste dei Convocati. CLICCA QUI PER I Convocati DELLA Lazio CLICCA QUI PER I Convocati DEL Verona L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Ivan Juric e Simone Inzaghi (Farris in panchina) hanno diramato le liste deiper la sfida del: ecco ledei dueè una sfida che può dire tanto in chiave Europa: con una vittoria i biancocelesti coltiverebbero il sogno Champions che sarebbe quasi irrealizzabile in caso di sconfitta. Ilvuole continuare la sua ottima stagione. Ivan Juric e Simone Inzaghi (al suo posto Farris in panchina) hanno diramato le liste dei. CLICCA QUI PER IDELLACLICCA QUI PER IDELL'articolo proviene da Calcio News 24.

