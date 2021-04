Calcio: Commisso tornato a Firenze, 'avrei voluto portare qualche vaccino' (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Commisso tornato a Firenze, 'avrei voluto portare qualche vaccino'... - mayoraltitolare : RT @sportface2016: Rocco #Commisso a Firenze per #FiorentinaAtalanta: 'Volevo portare qualche vaccino dall'America, ma non me l'hanno fatto… - ciccionocera00s : RT @sportface2016: Rocco #Commisso a Firenze per #FiorentinaAtalanta: 'Volevo portare qualche vaccino dall'America, ma non me l'hanno fatto… - sportface2016 : Rocco #Commisso a Firenze per #FiorentinaAtalanta: 'Volevo portare qualche vaccino dall'America, ma non me l'hanno… - OdeonZ__ : Iachini: 'L'Atalanta? Sì, ma ricordiamoci che siamo la Fiorentina' -