Basket playground artistico | street art e dialogo collettivo

Si chiama Tiber Courtyard ed il Basket playground artistico realizzato a Valso San Paolo a Roma. Una sperimentazione creativa di Greg Jager che trasforma un'area sportiva in uno spazio comunitario di riflessione propositiva. Rigenerazioni urbane, i ragazzi cambiano il volto della città Com'è fatto il Basket playground artistico di Roma? Non si tratta di semplice

maxx_78 : RT @matteolepore: Continuano i nostri interventi per riqualificare gli spazi nei #parchi pubblici. Oggi sono andato a vedere avvio lavori a… - matteolepore : Continuano i nostri interventi per riqualificare gli spazi nei #parchi pubblici. Oggi sono andato a vedere avvio la… - francescomec : Sempre più #playground vengono riqualificati grazie alla street art. E Hard in the Paint, a #Milano, è un interessa… - scaligerabasket : I nostri giovani, da questa settimana, avranno a disposizione uno spazio all'aperto! L’attività si sposterà anche a… -