ATP Marbella 2021 | Pablo Carreño Busta piega in tre set Jaume Munar e fa suo il titolo

(Di domenica 11 aprile 2021) E’ dello spagnolola vittoria dell’ATP di(Spagna). Sulla terra battuta iberica il derby tra il n.15 ATP e, giustiziere in semifinale del super talento Carlos Alcaraz, ha sorriso alla top-20 sul punteggio di 6-1 2-6 6-4. Una partita equilibrata nella quale il semifinalista degli US Open 2020 è stato abile a mettere da parte il secondo parziale perso, venendo fuori alla distanza e completando l’opera dopo 2 ore 23 minuti di gioco. Nel primo set,mette sotto pressione fin da subito l’avversario, creandosi tre palle break che però non sfrutta. Nel quarto e nel sesto game la superiorità nel gioco del n.15 del mondo si riflette in campo e il 6-1 parla chiaro della differenza tra i due contendenti. Nel secondo set, in maniera ...

Pablo Carreno Busta won his first home ATP Tour title at the Andalucia Open on Sunday ... top-seed Carreno Busta needed three sets to overcome compatriot Jaume Munar 6-1 2-6 6-4 in Marbella. It is his ...