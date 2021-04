Ascolti Tv sabato 10 aprile | Maria De Filippi inarrestabile | Amici senza rivali

(Di domenica 11 aprile 2021) Passiamo in rassegna glitv del giorno precedente.10Deè stata nuovamente incoronata regina del Prime Time, infatti la sua trasmissione ha raggiunto delle cifre straordinarie ed ha praticamente lasciato le briciole alla concorrenza. Anche nel pomeriggio è la Mediaset a fare incetta di spettatori grazie soprattutto a Verissimo.primeggia in prima serata: eliminata EnuladiDeha asfaltato la concorrenza Rai conquistando più di 5,7 milioni di telespettatori e intascando uno share pari al 26%. In questo appuntamento ne sono successe di cotte e crude con l'imitazione di Mara Venier da parte di Francesca Manzini e l'ospite della serata Alessandra Amoroso. A lasciare la scuola ...

Glidi10 aprile Si prosegue con Rai2 che ha proposto il tris di serie Tv: F. B. I, seguito da 1.364.000 spettatori (pari al 5.1% di share), Blue Bloods da 1.300.000 spettatori con un ...Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Sotto Copertura contro Amici di Maria De Filippi . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,10 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze ...Ascolti tv 10 aprile, benissimo serale Amici: bene anche la fiction in replica Sotto copertura. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Al sabato, contro ‘Amici’, Rai1 ha programmato la replica ... Venerdì 10, ecco la graduatoria in termini di ascolti. La Canzone Segreta cala ma distanzia la replica di Ciao Darwin. Sul podio salgono ...