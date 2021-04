Ascolti Tv 10 aprile: De Filippi doppia Gioè in replica e distanzia un Super Augias. Parma-Milan al 6% su Sky nel preserale (Di domenica 11 aprile 2021) La giornata sportiva – sabato 10 aprile – era caratterizzata dalle partite della Serie A, con in cartellone però alla sera ‘soltanto’ Udinese-Torino su Dazn. Rai1 con la replica di Sotto copertura provava a limitare il prevedibile strapotere di Maria De Filippi con Amici. Nella griglia poi, i telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1, mentre Rai3 con Città segrete e Corrado Augias ha visitato Firenze e Licia Colò su La7 ha parlato di cambiamento climatico con Leonardo Di Caprio e due docufilm. Ecco la graduatoria per Ascolti. Amici cala molto lievemente ma tramortisce Sotto copertura, in replica in versione film tv. Terzo Augias a Firenze Su Canale 5 la nuova puntata del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, tanti ... Leggi su tvzoom (Di domenica 11 aprile 2021) La giornata sportiva – sabato 10– era caratterizzata dalle partite della Serie A, con in cartellone però alla sera ‘soltanto’ Udinese-Torino su Dazn. Rai1 con ladi Sotto copertura provava a limitare il prevedibile strapotere di Maria Decon Amici. Nella griglia poi, i telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1, mentre Rai3 con Città segrete e Corradoha visitato Firenze e Licia Colò su La7 ha parlato di cambiamento climatico con Leonardo Di Caprio e due docufilm. Ecco la graduatoria per. Amici cala molto lievemente ma tramortisce Sotto copertura, inin versione film tv. Terzoa Firenze Su Canale 5 la nuova puntata del serale di Amici, con Maria Dealla conduzione, tanti ...

