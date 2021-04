Amici 20, la quarta puntata. De Martino criticato: “Dico quello che penso” (Di domenica 11 aprile 2021) ECCO COSA È SUCCESSO AD Amici 20 Nella serata di ieri, 10 Aprile alle ore 21.20 è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 20. Ecco la sintesi. LA PRIMA MANCHE Dopo un primo momento in cui i giudici e Maria De Filippi si sono divertiti a commentare scherzosamente gli abiti di Stash, inizia la gara. La squadra che viene sorteggiata nella busta numero 3 è quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Loro due avranno le redini della prima parte della serata. Zerbi, come sempre, ha portato con sé la sua valigetta. Questa volta però non c’è soltanto la parrucca che indossa per imitare Anna Pettinelli, ma anche un paio di baffi e delle unghie finte rosse, accessori indossati da Arisa nell’ultima puntata: “Li ha lasciati da me ieri sera” ha detto Rudy, scherzando sui gossip ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021) ECCO COSA È SUCCESSO AD20 Nella serata di ieri, 10 Aprile alle ore 21.20 è andata in onda su Canale 5 ladel serale di20. Ecco la sintesi. LA PRIMA MANCHE Dopo un primo momento in cui i giudici e Maria De Filippi si sono divertiti a commentare scherzosamente gli abiti di Stash, inizia la gara. La squadra che viene sorteggiata nella busta numero 3 è quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Loro due avranno le redini della prima parte della serata. Zerbi, come sempre, ha portato con sé la sua valigetta. Questa volta però non c’è soltanto la parrucca che indossa per imitare Anna Pettinelli, ma anche un paio di baffi e delle unghie finte rosse, accessori indossati da Arisa nell’ultima: “Li ha lasciati da me ieri sera” ha detto Rudy, scherzando sui gossip ...

WittyTV : La quarta puntata del Serale vista da una prospettiva super esclusiva! Cosa state aspettando? Cliccate subito QUI - WittyTV : 'Non so cosa aspettarmi...' Le prime parole di Enula subito dopo l'eliminazione dalla quarta puntata del Serale di… - femmefleurie : #Amici20 amici potrebbe camuffare il fatto che facciano entrare sotto raccomandazione ma non è nemmeno furbizia per… - manulamanuz57 : RT @fanpage: Nella quarta puntata di #Amici2020, Rudy Zerbi finisce vittima del fascino di Francesca Tocca - ilariadituccio : RT @WittyTV: 'Non so cosa aspettarmi...' Le prime parole di Enula subito dopo l'eliminazione dalla quarta puntata del Serale di #Amici20...… -